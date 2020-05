Anzeige

Glaube Eschenbach: 40 Besucher bei Gottesdienst Im oberpfälzischen Eschenbach fand am frühen Montagmorgen der erste Gottesdienst nach einer wochenlangen Pause statt.

Ein Kerze brennt in der Frauenkirche. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Eschenbach in der Oberpfalz.Es geht wieder los: Nach einer wochenlangen coronabedingten Pause dürfen Kirchen in Bayern seit dem heutigen Montag wieder Gottesdienste mit Besuchern feiern. Als einer der ersten im Freistaat lud Stadtpfarrer Thomas Jeschner um kurz nach Mitternacht in die St.-Laurentius-Kirche in Eschenbach in der Oberpfalz (Landkreis Neustadt an der Waldnaab). Rund 40 Menschen kamen zu der außergewöhnlichen Veranstaltung – mehr durften nicht rein, wie Jeschner sagte.

Die Staatsregierung hatte die seit dem 21. März geltenden Ausgangsbeschränkungen im Freistaat für alle Glaubensgemeinschaften vergangene Woche ab dem 4. Mai gelockert. Bei Gottesdienstbesuchen müssen demnach allerdings viele Auflagen beachtet werden, damit die Ansteckungsgefahr vertretbar bleibt: Mundschutz, Mindestabstand von zwei Metern, Hygiene-Konzepte in den Kirchen und je nach Größe des Versammlungsortes auch Obergrenzen für Besucherzahlen.

So hatte auch Pfarrer Jeschner in Eschenbach in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben mit dem Hausmeister die Kirche ausgemessen und Sitzreihen gesperrt. „Theoretisch haben wir hier Platz für über 300 Menschen“, sagte er. „Aber jetzt mit den Abstandsregeln können wir nur maximal jede zweite Sitzreihe besetzen.“ Dennoch freue er sich, wieder Gottesdienste mit Besuchern in der Kirche feiern zu können, so Jeschner. „Den Wunsch in der Gemeinde habe ich deutlich vernommen.“

Wie heikel und umstritten das Thema war, zeigte unter anderem ein Eilantrag eines Münchner Anwalts vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Er hatte gegen das sogenannte Gottesdienstverbot geklagt, weil er als Katholik das Osterfest auch in Corona-Zeiten mit einem Gottesdienst feiern wollte. Das Verbot verletze ihn in seiner Religionsfreiheit. Wegen der Ansteckungsgefahr folgte das Gericht der Argumentation aber nicht.

