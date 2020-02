Bayern Esken attackiert den Koalitionspartner „Mehr Sozialdemokratie wagen“: Die SPD-Vorsitzende grenzt sich beim Politischen Aschermittwoch in Vilshofen von der CDU ab.

Von Heinz Gläser

Merken

Mail an die Redaktion Kämpferisch und selbstbewusst: Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken spart beim Politischen Aschermittwoch in Vilshofen nicht mit Angriffen auf die poltischen Gegner. Fotos: Daniel Karmann/dpa

Vilshofen.Im traditionsreichen Wolferstetter Keller, also tief im Süden der Republik, war ein Hauch von Rückenwind aus dem hohen Norden zu spüren. Nach der erfolgreich bestandenen Bürgerschaftswahl in Hamburg würzte Saskia Esken ihre Rede beim Politischen Aschermittwoch vor rund 450 Zuhörern mit Attacken auf den politischen Gegner, allen voran die AfD und den Neoliberalismus. Die von vielen kritisch beäugte Co-Vorsitzende der SPD sparte bei ihrem selbstbewussten Auftritt aber auch nicht mit Angriffen auf den Koalitionspartner im Bund. „Wir werden nicht mit einer Partei koalieren, die nicht weiß, wo der Feind steht“, erinnerte die 58-Jährige an die Vorgänge in Thüringen und forderte eine klare Abgrenzung der CDU von der AfD.

######## ##### #### ### ############### ### ### ##### ### ###. ######################### #### ##### ####### „### #########, ### ## ####### #### #######“. ### ## ### ####### ### ######### ####, ### ########## ### ### ###-#######, ######### ##### #####: „### ####### ########, ###### ### #######.“ ### ### ######### ### ##### ### ##### ######### ### ### ###### #######: „### ###### ###### ### ##### ######### ## ###########, ### ### ### ### ###.“

### ##### ### ########### ############## ### ### ##### ### ####:

#### ##### ##### ##### ############ #### ##### ##### #### ####### ### ###-##### ##### ###### ########. „#### ################ #####!“, ### ### #### ######### ## #########. „### ### #### ####“, ########### ##### ### ################# ### ########. ### ###### #### „#### ######## ### ##### ## #### ## #######“, ### ################ ### ######## ####### ########## ##########. ### ##### ######### ##### #### ### ### ################ ### ### ### „### #### ########## ##########“, ###### #####. „#### ################ #####, ### #### ## ### ##### ##### ########“, ######## ###.

#### ###########

##### ##### ##### #### ####### ### #####-############### ### ######## #######. „### ##### ##########. ### ####### ################### ###### ### ##### # ###### ###. ### ###### ### ########### ## ### ############ ###### #### ### ########### #######. ## #### ##### ## ####, ## #### ## #############“, ## #####. ### ######## ##### ############ ## ####, #### ### ##### ######## ####### ########### ### ### ######## ### ###############, ### ### ##### ######### ##### ### ### ###### ### ####### ########, ### „###########.“ ### ### ####### ##### ### „########### ### ######### ############“ ######, ######### ###.

### ### ######## ######### ### ### ### ######### ##### ### ##### ###### ############: „### #### #### ####, #### ### ### #### ###### #########, ### #### ############# #####.“ ### ###### ### ##### „##################“ ### ### ################.

##### ### ####### #######

### ##### ##### ### #########-########### ######## ###### „#### ############# ### ### ########### ### ####### ## ####### ############“ #########. ####### ############ ######## ### ###########. ###### ######### #### ### ### ########## ### ##########. ## ##### #######, ##### ###: „### (######################/#. ###.) #### ####### ##### #### ### ######. #### ######, ##### ###: ### #### ##### ##!“

### ############## ## #### ####### ### ######## ###-################# ###### ###### ### ########## ###-############# ####### #### ## ### #####. ######### ######## ##### ####### ### #### ### „############### ## ############################“ ##### #####, ### ### ######## ### ################# ########. ###### ######## ###### #### ### ### „### ########, ### ### ##. ########### ###### ###“. ##### ### ## ###### #### ##### ######### ### ### ########## #### ##########. „### ############### #### ##### ### ### ##### ### ####-####-####### ### ######### #######“, ## ######.