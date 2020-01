Parteien Esken Hauptrednerin bei Aschermittwoch Die neue SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken wird in diesem Jahr die Hauptrede in Vilshofen halten.

Mail an die Redaktion Saskia Esken, Bundesvorsitzende der SPD. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

München.Sie wolle die „notwendigen Botschaften“ ein Stück humorvoll rüberbringen, das sei „der Anspruch an den Aschermittwoch“, sagte Esken am Dienstag in München, wo sie auf der Klausur der SPD-Landtagsfraktion zu Gast war. Auf die Frage, ob sie Bierzelt-Reden könne, sagte Esken: „Ob ich so etwas kann, werden wir sehen. Spaß habe ich auf jeden Fall dran an solchen Formaten.“

