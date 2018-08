Auszeichnungen E.T.A.-Hoffmann-Preis für Tanja Kinkel

Merken

Mail an die Redaktion Die Bestsellerautorin Tanja Kinkel sitzt bei der Eröffnung des 11. Hamburger Krimifestivals auf der Bühne. Foto: Markus Scholz/Archiv

Bamberg.Der mit 6000 Euro dotierte E.T.A.-Hoffmann-Preis geht in diesem Jahr an Tanja Kinkel. Die Bestsellerautorin begeistere seit Jahren eine große Leserschaft, hieß es in der am Freitag von der Stadt Bamberg veröffentlichten Jurybegründung. „Als promovierte Literaturwissenschaftlerin versteht sie es, ihre literarischen Entdeckungsreisen in ferne Zeiten und Welten mit gründlichen Recherchen zu verbinden.“ Zum Spektrum der 1969 in Bamberg geborenen Schriftstellerin gehören historische sowie Fantasy-Romane, Thriller und Kinderbücher. Der Bamberger Kulturpreis soll am 25. Oktober im dortigen Stadttheater verliehen werden.