Verkehr Etliche Verkehrsunfälle durch Schneeverwehungen

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Günzburg.Durch Schneeverwehungen auf Straßen ist es am Wochenende in Schwaben zu mehreren Unfällen gekommen. Die Autoinsassen kamen mit leichten Verletzungen oder zum Teil sogar unverletzt davon, wie das zuständige Polizeipräsidium in Kempten am Sonntag mitteilte. Den gesamten Sachschaden bei all diesen Unfällen bezifferte die Polizei auf rund 35 000 Euro.