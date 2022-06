Landkreis Bayreuth Etwa 200.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand: 34 Hühner tot

Bei einem Scheunenbrand in Oberfranken sind zwei Menschen leicht verletzt worden und 34 Hühner gestorben. Der Schaden wird nach ersten Erkenntnissen auf 200.000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Feuer war in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Bad Berneck im Fichtelgebirge (Landkreis Bayreuth) ausgebrochen.

dpa