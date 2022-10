Schutzsiegel EU-Herkunftssiegel für Münchner „Oktoberfestbier“

Die EU-Kommission hat dem Münchner „Oktoberfestbier“ das Schutzsiegel „geschützte geografische Angabe (g.g.A.)“ erteilt. Wie die Vertretung der EU-Kommission in München am Freitag mitteilte, wird die neue Bezeichnung in die Liste der 1598 bereits geschützten Lebensmittelerzeugnisse aufgenommen. Dort sind unter anderem auch schon die bayerische Breze, Obazda, der Allgäuer Bergkäse und die Nürnberger Rostbratwurst zu finden.

dpa