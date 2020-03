Pandemie EU-Rettungsschirm per E-Mail-Voting Rund 700 Abgeordnete stimmen per E-Mail aus dem Home-Office Hilfspaketen zu. Oberpfälzer bewegen speziell die Grenzsperren.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Das EU-Parlament hat vorerst bis Ende April Präsenzsitzungen ausgesetzt, am Arbeitsort Straßburg wird sogar bis mindestens September nicht mehr getagt. Foto: Lars Halbauer/dpa

Brüssel.Umfangreiche Corona-Notfallbeschlüsse des EU-Parlaments wurden am Donnerstag digital gefasst - per E-Mail-Verfahren, ohne Präsenz in Brüssel, um Infektionsrisiken zu minimieren. Investitionshilfen, die Öffnung des Solidaritätsfonds für Pandemiefälle, Schnellspuren an der Grenze für Lkw-Fahrer mit lebensnotwendiger Fracht und Lockerungen für die Luftfahrtindustrie zum Verhindern von Leerflügen fanden aber die uneingeschränkte Zustimmung der rund 700 Abgeordneten. Ein wichtiges Signal der Geschlossenheit Europas, sagt der Oberpfälzer CSU-Europaabgeordnete Christian Doleschal. Wenngleich das Voting trotz Probeläufen an Vortagen etwas holprig verlief. Einige Abgeordnete hatten ihr Votum an die komplette Runde geschickt, statt an die angegebene Adresse. Der Flensburger Grünen-Abgeordnete Rasmus Andresen stöhnte angesichts von potenziell 2000 Mails in seinem Postfach bei drei Abstimmungsrunden bis zum Abend per Twitter auf.

