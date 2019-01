Luftverkehr Eurofighter-Knall erschreckt Bürger Weil eine Passagiermaschine Funkkontakt verloren hatte, stieg ein Eurofighter in die Luft. Dabei machte er ordentlich Lärm.

Mail an die Redaktion Ein Eurofighter der Bundeswehr startet in Neuburg an der Donau (Bayern). Foto: Sven Hoppe/Archiv

Bayreuth.Ein Eurofighter der Bundeswehr hat am Dienstagabend über Bayreuth die Schallmauer durchbrochen und mit einem lauten Knall viele Menschen aufgeschreckt. Mehrere Bürger riefen besorgt bei der Polizei an. Die sogenannte Alarmrotte war aufgestiegen, weil eine Passagiermaschine den Funkkontakt zur Bodenkontrolle verloren hatte, wie ein Sprecher der Deutschen Luftwaffe erklärte. Der Eurofighter sei vom Stützpunkt in Neuburg an der Donau gestartet. Wenig später war der Einsatz den Angaben nach wieder beendet.

In Bereitschaft

.Eurofighter seien an dem Stützpunkt stets in Bereitschaft, falls eine Maschine Probleme bekomme, erklärte der Sprecher. Zumeist handele es sich um Fehler bei der Bedienung des Funkgeräts. „Es kann aber auch sein, dass eine Maschine Hilfe braucht.“ Der Knall entstand, als die Piloten des Eurofighter mit Überschallgeschwindigkeit flogen.

Das Passagierflugzeug sei im aktuellen Fall in den polnischen Luftraum weitergeflogen und dort von einer polnischen Alarmrotte übernommen worden. (dpa)

