Luftverkehr

Eurofighter steigt auf: Knall erschreckt Bürger

Ein Eurofighter der Bundeswehr hat am Dienstagabend über Bayreuth die Schallmauer durchbrochen und mit einem lauten Knall viele Menschen aufgeschreckt. Mehrere Bürger riefen besorgt bei der Polizei an. Die sogenannte Alarmrotte war aufgestiegen, weil eine Passagiermaschine den Funkkontakt zur Bodenkontrolle verloren hatte, wie ein Sprecher der Deutschen Luftwaffe erklärte. Der Eurofighter sei vom Stützpunkt in Neuburg an der Donau gestartet. Wenig später war der Einsatz den Angaben nach wieder beendet. Zuvor hatte „nordbayern.de“ berichtet.