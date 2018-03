Basketball Euroleague: 79:87-Niederlage für Bamberg bei Banchi-Debüt Luca Banchi ist als Trainer von Brose Bamberg mit einer Niederlage bei Olympiakos Piräus in der Basketball-Euroleague gestartet. Beim griechischen Top-Club verlor der kriselnde deutsche Serienmeister am Freitagabend mit 79:87 (42:42). Der Nachfolger des vor zwei Wochen beurlaubten Andrea Trinchieri saß erstmals auf der Trainerbank der Franken.

Mail an die Redaktion Luca Banchi, Trainer von Brose Bamberg. Foto: Roberto Bregani/ANSA/Archiv

Piräus.Bis zur Halbzeit hielt Bamberg gegen die bereits für das Viertelfinale qualifizierten Griechen gut mit. Nationalspieler Maodo Lô erzielte elf seiner insgesamt 16 Punkte in der ersten Halbzeit. In der Offensive agierte das Team von Banchi mit mehr Selbstvertrauen als zuletzt. Gegen das Star-Ensemble aus Piräus war Bamberg letztlich aber chancenlos. Der Tabellenzweite der Königklasse ist Mitfavorit auf den Titel in diesem Jahr. Der Bamberger US-Profi Dorell Wright war mit 23 Zählern Topscorer der Partie.

Fünf Spieltage vor Ende der regulären Saison in der Euroleague hat Bamberg nur noch minimale Chancen auf die Playoffs. Der Rückstand des Tabellen-14. auf Rang acht, der zum Einzug in die K.o.-Runde berechtigt, beträgt nun bereits vier Siege.

Am Sonntag geht es für die Bamberger in der Bundesliga bei ratiopharm Ulm um wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs. In der Euroleague geht es am 15. März gegen Anadolu Efes Istanbul weiter.