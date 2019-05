Film Europäische Filmakademie zeichnet Werner Herzog aus Der in München geborene Regisseur Werner Herzog (76) wird von der Europäischen Filmakademie (EFA) für sein Lebenswerk geehrt.

Mail an die Redaktion Der Regisseur Werner Herzog bei der Verleihung des 39. Bayerischen Filmpreis im Prinzregententheater. Foto: Ursula Düren/Archivbild

Berlin.Der Filmemacher soll am 7. Dezember ausgezeichnet werden, wie die Akademie am Montag ankündigte. Dann wird in Berlin der Europäische Filmpreis verliehen.

Herzog habe „mehr als 70 Spiel- und Dokumentarfilme geschrieben, inszeniert und produziert“, schrieb die Akademie. In einigen seiner bekanntesten Filme habe Klaus Kinski mitgespielt, zum Beispiel in „Aguirre, der Zorn Gottes“ oder „Fitzcarraldo“.

Der 1942 geborene Filmregisseur und Produzent, Opernregisseur und Autor gilt als einer der Vertreter des Neuen Deutschen Films der Bundesrepublik der 60er und 70er Jahre.

Das amerikanische „Time“-Magazin wählte Herzog 2009 unter die 100 einflussreichsten Personen der Welt. In dem Jahr war auch seine Antarktis-Dokumentation „Begegnungen am Ende der Welt“ für einen Oscar nominiert.

Der Europäische Filmpreis wird jährlich wechselnd in Berlin und einer anderen europäischen Stadt vergeben. Die rund 3700 Mitglieder der Europäischen Filmakademie stimmen nicht über den Ehrenpreisträger, aber über viele andere Preisträger ab.