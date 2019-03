Europawahl Europäischer Feminist mit Sozialprofil Sozialdemokrat Frans Timmermans will EU-Kommissionspräsident werden und den Konservativen ihre Grenzen aufzeigen.

Von Christine Schröpf

Frans Timmermans will ein sozialeres Europa.

München.Bayern ist für den Spitzenkandidaten der europäischen Sozialdemokraten Frans Timmermans ein hartes Pflaster: Bei der Europawahl schickt die CSU mit Manfred Weber einen Gegenspieler mit Heimvorteil ins Rennen. Hinzu kommt, dass die SPD im Freistaat in aktuellen Umfragen zur Europawahl schwächelt und es zuletzt gerade Mal auf elf Prozent gebracht hat. Das Rennen ist für Timmermans aber längst nicht gelaufen. Wie Weber hat er das Ziel, nach der Europawahl zum Präsidenten der EU-Kommission aufzusteigen. Sein Startvorteil: Er ist bereits seit 2014 Vizepräsident des Gremiums, konnte nicht nur als EU-Kommissar mit Zuständigkeit für bessere Rechtssetzung, sondern schon davor als niederländischer Außenminister politisches Profil gewinnen. Er spricht sechs Sprachen fließend – darunter Französisch, Russisch und Italienisch. Auch der mögliche Bayernbonus Webers schreckt ihn nicht. „Ich bin ein Europäer. Ich fühle mich überall zuhause.“ Timmermans hat enge Anknüpfungspunkte auch an den Freistaat. Der kleine Bruder lebt mit seiner Frau in München. Der Vater hat eine Augsburgerin geheiratet.

„Es ist an der Zeit, dass wir diese Selbstverständlichkeit der Konservativen relativieren, dass sie immer am Ball sind.“ Frans Timmermans



Die Kampfansage des 57-Jährigen an Webers konservative Parteienfamilie EVP: Er werde sich im EU-Parlament für seine Wahl zum Kommissionspräsidenten eine „progressive Mehrheit“ organisieren. „Es ist an der Zeit, dass wir diese Selbstverständlichkeit der Konservativen relativieren, dass sie immer am Ball sind.“ Einmal im Amt will Timmermans der EU ein sozialeres Gesicht geben. Der Wahlkampf führt ihn gerade quer durch den Kontinent. „Überall sagen die Leute: Europa ist nicht fair.“ Die EU habe in der Wirtschaftskrise die Banken gerettet, aber die Arbeitnehmer vernachlässigt. Timmermans fordert einen Mindestlohn in allen EU-Staaten, der jeweils ungefähr 60 Prozent vom Durchschnittslohn betragen soll. Derzeit arbeiteten junge Europäer teils nur für drei oder vier Euro pro Stunde. Auch die Lohnunterschiede zwischen Männer und Frauen müssten weg. „Es sind in Europa noch durchschnittlich 16 Prozent. Das ist viel zu viel.“ Als Kommissionspräsident werde er das Gefälle binnen fünf Jahren deutlich reduzieren.

Für Gleichberechtigung – überall

Timmermans, der sich selbst als „Feminist“ bezeichnet, macht sich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau in allen Bereichen stark. Aktuell registriere er Rückschritte – Teile der Gesellschaft favorisierten, dass die Frau an den Herd zurückkehrt und sich der Kinder widmet, um den Wert der Familie zu erhalten. „Kann man mir sagen, wie Ungleichheit ein Familienwert sein kann? Ich verstehe es nicht. Ich kann nicht ertragen, dass es für meine Söhne in der Gesellschaft leichter ist, als für meine Töchter.“

Timmermans war am Samstag aus Helsinki kommend zu einer Kurzvisite in München eingetroffen. Sonntags sollte es nach Athen weitergehen. Ein kurzer Spaziergang an der Seite bayerischer Genossen führte ihn zum Marienplatz. Davor hatte er sich mit dem BMW-Betriebsrat getroffen und war mit Wünschen konfrontiert worden: Dazu zählt schnelles 5G-Mobilfunknetz in Europa. Der Automobilkonzern ist bei der Entwicklung autonom fahrender Autos darauf angewiesen.

Timmermans stammt aus den Niederlanden – aus Heerlen in der Provinz Limburg, nicht weit von Deutschland entfernt. Was für ihn Europa bedeutet, macht er an einer privaten Episode deutlich: Bei einer Radtour mit seiner damals achtjährigen Tochter hatte er die Siegfriedlinie passiert – die Verteidigungsfront Hitler-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Er hatte ihr von der Geschichte beider Länder und von Grenzen erzählt. Die Kleine, fragte neugierig nach: Papa was ist eigentlich eine Grenze? Dieses Unverständnis sei „das schönste Geschenk, das dieser Kontinent, der bis vor 70 Jahren immer nur Krieg gekannt hat, unseren Kindern geben kann“.

Timmermans: „Hass ist ein Virus“

Timmermans erzählt auch von seinen beiden Großväter, die Bergarbeiter gewesen waren. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatten sie enge Freundschaften mit Deutschen: Beziehungen, die die die Nazis und der Krieg zertrümmerten. Es habe sich damals gezeigt, wie rasch ein gutes Miteinander unter entsprechenden Bedingungen in Hass umschlagen könne. Frieden und Versöhnung als Errungenschaften Europas nach dem Zweiten Weltkrieg seien inzwischen für viele Bürger aber so selbstverständlich, „dass sie vergessen haben, dass das auch kaputtgehen kann“. Timmermans beobachtet – auch als Folge der vielen Krisen und der Globalisierung – Verunsicherung und Tendenzen zu Abgrenzung gegenüber Anderen in den EU-Mitgliedsstaaten. Rechtsaußen-Parteien saugten daraus Kraft und schürten Hass. „Dieser Hass ist ein Virus, der tödlich sein kann für Europa.“

„Die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit ist gewachsen. Das Risiko ist ganz groß.“ Frans Timmermans



Die Folgen eines überbordenden Nationalismus lassen sich nach seinen Worten gut am Beispiel Brexit beobachten. Das britische Parlament hatte sich zuletzt wieder nicht auf ein Ausstiegsszenario einigen können. „Die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit ist gewachsen. Das Risiko ist ganz groß“, sagt Timmermans und richtet an London den Appell, bis 12. April für Klarheit zu sorgen. Kurz davor wird es in Brüssel einen EU-Gipfel geben. Das Datum 12. April ist deshalb von Bedeutung, weil es den Briten ab diesem Zeitpunkt noch möglich wäre, die Teilnahme an der Europawahl am 26. Mai zu organisieren. Sie wäre nach Einschätzung von Juristen verpflichtend, wenn die Briten am Wahltag noch EU-Mitglied sind.

Timmermann schlägt Großbritannien die Tür für weitere Verhandlungen zum Brexit nicht zu. „Es ist doch klar: Wenn Sie einen konkreten Plan hätten, bräuchten sie auch Zeit, um ihn durchzuführen.“ Die schlechteste Option sei ein harter Brexit. „Ich glaube, wir haben als EU eine kollektive Verantwortung, dass es nicht zu viel Schaden für unsere Bürger und auch für unsere Wirtschaft gibt.“

