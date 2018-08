EU

Europäisches Jugendparlament spricht über Friedenslösungen

Junge Erwachsene aus mehr als 20 europäischen Ländern diskutieren in diesen Tagen in Augsburg über die Chancen der Friedenspolitik in der Welt. Die etwa 140 Teilnehmer tauschen sich im Rahmen einer Veranstaltung des Europäischen Jugendparlaments aus. Nach mehrtägigen Ausschusssitzungen sind an diesem Freitag und Samstag Vollversammlungen geplant. Die bislang erarbeiteten Forderungen des Jugendparlaments wollen die jungen Männer und Frauen heute vorstellen.