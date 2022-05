Wettkampf European Championships in München hoffen auf volle Ränge

Bei den European Championships in München sollen Sportlerinnen und Sportler ihre Wettkämpfe vor vollen Rängen austragen. „Wir werden hoffentlich volle Stadien, ohne Abstand, ohne Masken haben“, sagte Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH, am Dienstag auf einer Pressekonferenz in München mit Blick auch auf die Corona-Pandemie. „Sollte sich an der Situation etwas verändern, werden wir natürlich auch darauf reagieren.“

