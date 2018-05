Medien

Eva Löbau spielt „Tatort“ und Theater

Die Schauspielerin und Fernsehermittlerin Eva Löbau (46) will neben ihrer Rolle als „Tatort“-Kommissarin weiter auf der Theaterbühne stehen. „Mein Herz gehört dem Fernsehen und dem Theater gleichermaßen. Ich finde es spannend, beide Felder bespielen zu können“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Freiburg. In der im Sommer beginnenden neuen Spielzeit 2018/2019 werde sie dem Ensemble der Münchner Kammerspiele angehören. Zudem drehe sie im Schwarzwald weitere „Tatort“-Episoden. „Ich habe mich bewusst für dieses Doppelspiel entschieden, weil mir beides große Freude macht.“