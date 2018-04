Kirche

Evangelische Kirche debattiert über Segnung der Homo-Ehe

Bayerns evangelisches Kirchenparlament will heute im mittelfränkischen Schwabach über die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare diskutieren. Grundlage für die Debatte bei der Frühjahrstagung der Landessynode ist der Abschlussbericht einer Arbeitsgruppe, die eine öffentliche Segnung im Gottesdienst zulassen will. Jeder Pfarrer soll demnach aber selbst entscheiden dürfen, ob er eine solche Segnung vornehmen will oder nicht. Bisher können Homo-Ehen in Bayern nicht in öffentlichen Gottesdiensten, sondern nur im seelsorgerlichen Rahmen gesegnet werden.