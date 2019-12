Kirche Evangelische Kirche wählt neue Landessynode Evangelische Kirchenvorsteher in ganz Bayern wählen am Sonntag eine neue Landessynode.

Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm im Rahmen der Landessynode der ELKB.

München.„Zum ersten Mal wird ausschließlich per Briefwahl abgestimmt“, sagte ein Sprecher der evangelisch-lutherischen Landeskirche vor der Wahl. Sechs Jahre lang werden die 108 gewählten und berufenen Synodalen dann wichtige Entscheidungen für die Landeskirche treffen - von der Gesetzgebung über die Finanz- und Stellenplanung bis hin zu kirchlichen Positionen.

Die Landessynode ist eines von vier leitenden Organen der evangelischen Kirche in Bayern. Die Mitglieder stammen aus allen Regionen, Altersstufen und Prägungen. Es sind doppelt so viele nicht ordinierte Synodale vertreten als Pfarrer und Dekane. „Das können zum Beispiel Politiker oder Journalisten sein“, erklärte der Sprecher der Landeskirche. Die Landessynode trifft sich zwei Mal im Jahr, im Frühjahr und Herbst. Bei der nächsten Frühjahrstagung Ende März in Bayreuth wird die neue Synode eingeführt.