Kirche Evangelisches Kirchenparlament beendet Frühjahrstagung Es ist eine historische Frühjahrstagung: Das evangelische Kirchenparlament stimmte am Mittwoch für die öffentliche Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Nun geht die Landessynode zu Ende.

Mail an die Redaktion Sitzung der Landessynode der evangelische Kirche in Bayern. Foto: Daniel Karmann

Schwabach.Das evangelische Kirchenparlament in Bayern beendet heute seine Frühjahrstagung im mittelfränkischen Schwabach. Der vierte Tag der Landessynode war mit einem historischen Beschluss zu Ende gegangen: Am Mittwochabend stimmten 72 Mitglieder für die öffentliche Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in Gottesdiensten. Grundlage für die geheime Abstimmung war der Vorschlag einer Arbeitsgruppe. 21 Synodale stimmten gegen die Beschlussvorlage, zwei enthielten sich.

Demnach dürfen Pfarrer im Freistaat sogenannte Homo-Ehen bei öffentlichen Gottesdiensten segnen. Bisher ist das nur im privaten, seelsorgerlichen Rahmen offiziell möglich. Der Beschluss umfasst auch einen Gewissensschutz für Konservative, die den Segen ablehnen. Jeder Pfarrer kann somit selbst entscheiden, ob er gleichgeschlechtliche Paare öffentlich segnen will oder nicht.

In manchen Gemeinden werden solche Segenshandlungen der Arbeitsgruppe zufolge bereits „unter der Hand“ durchgeführt. In der Kirche gebe es grundsätzlich Dissens über das Thema. Eine Arbeitsgruppe soll nun erarbeiten, wie die Zeremonie aussehen soll. Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm begrüßte den Beschluss der Landessynode. Er gilt als Befürworter der im vergangenen Jahr von der Bundesregierung beschlossenen Ehe für alle.

Das Kirchenparlament beriet seit Montag unter anderem auch über Pfarrerpensionen. Schwerpunktthema war die missionarische Kirche. Die Synode endet mit dem Segen von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Zuvor will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) noch ein Grußwort halten.

Die Landessynode ist das oberste Entscheidungsorgan der evangelischen Landeskirche und wird von den 13 000 Kirchenvorstehern in Bayern gewählt. Die 108 Mitglieder kommen zweimal im Jahr zusammen - im Frühjahr und im Herbst.