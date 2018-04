Kirche

Evangelisches Kirchenparlament: Frühjahrstagung beginnt

Das Parlament der evangelischen Kirche in Bayern nimmt heute bei der Frühjahrstagung im mittelfränkischen Schwabach seine viertägigen Beratungen auf. Bei der Landessynode steht unter anderem eine Debatte über die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare an. Grundlage für die Diskussion soll der Abschlussbericht einer Arbeitsgruppe sein. Bisher können gleichgeschlechtliche Partnerschaften sogenannte Homo-Ehen nicht in öffentlichen Gottesdiensten, sondern nur im seelsorgerlichen Rahmen gesegnet werden.