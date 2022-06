Lebensmittel Eventuell Scherben: Netto ruft Bambussprossen zurück

Weil möglicherweise Scherben enthalten sein können, hat der Discounter Netto Gläser mit Bambussprossen zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den 330-Gramm-Gläsern mit den „Satori Bambussprossen in Streifen“ vereinzelt Scherben befinden, wie das Unternehmen mit Sitz in Maxhütte-Haidhof in Bayern am Freitag mitteilte. Die Sprossen wurden bundesweit in Netto-Filialen verkauft. Andere „Satori“-Produkte sind demnach nicht betroffen.

dpa