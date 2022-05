EU EVP wählt neuen Vorsitzenden: Weber einziger Kandidat

Der CSU-Politiker und Europaabgeordnete Manfred Weber wird an diesem Dienstag aller Voraussicht nach zum Vorsitzenden der größten europäischen Parteienfamilie EVP gewählt. Der 49-Jährige geht als einziger Kandidat für die Nachfolge des früheren EU-Ratspräsidenten und polnischen Regierungschefs Donald Tusk ins Rennen. Tusk will sich wieder ganz auf die nationale Politik konzentrieren. Bei dem zweitägigen Kongress der Europäischen Volkspartei in Rotterdam soll auch CDU-Parteichef Friedrich Merz eine Rede halten.

dpa