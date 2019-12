Parteien Ex-AfD-Fraktionschef Plenk kandidiert auf Kreistagsliste Der frühere AfD-Landtagsfraktionschef Markus Plenk kandidiert als parteiloser Kandidat bei der Kommunalwahl auf einer Kreistagsliste der Bayernpartei.

Mail an die Redaktion Markus Plenk steht am Rednerpult des bayerischen Landtags. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

München.„Ich beabsichtige aber nicht, der Bayernpartei auch beizutreten“, sagte Plenk am Montag in München. Verschiedene Medien hatten über Plenks Ambitionen berichtet. Mit Listenplatz vier hat Plenk im März durchaus gute Chancen auf einen Einzug in den Traunsteiner Kreistag, derzeit stellt die Bayernpartei ebenfalls vier Kreisräte.

Landwirt Plenk ist derzeit parteiloses Mitglied im bayerischen Landtag und war nach der Landtagswahl 2018 bis April 2019 einer der beiden Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Landtag. Seinen Austritt hatte er mit dem starken Rechtsruck der Partei und der Fraktion begründet. In der Folge hatte Plenk die Nähe zur CSU gesucht, bislang hat er aber keinen Mitgliedsantrag gestellt.