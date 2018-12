Prozesse

Ex-Bankmitarbeiter wegen Veruntreuung zu Haft verurteilt

Weil er Kundengelder in Millionenhöhe veruntreut hat, ist ein ehemaliger Vermögensberater einer unterfränkischen Privatbank zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht in Nürnberg sprach den 52-Jährigen am Montag wegen Betrugs, Untreue und Urkundenfälschung schuldig. Nach Überzeugung der Strafkammer hat der Mann 6,8 Millionen Euro veruntreut.