Fussball

Ex-Bayern-Star Vidal bei Barça präsentiert

Der bisherige FC-Bayern-Profi Arturo Vidal hat bei seiner offiziellen Präsentation als Neuzugang des FC Barcelona seinen neuen Club gelobt. „Hier in Barcelona zu sein, ist eine weit höhere Stufe als bei den Bayern“, sagte der 31-jährige Chilene. Vidal, der drei Jahre lang für den deutschen Fußballrekordmeister gespielt hatte, unterschrieb am Montag auch seinen Vertrag, mit dem er sich für die kommenden drei Jahre an den spanischen Meister und Pokalsieger bindet. Er sei „sehr glücklich, beim besten Club der Welt zu sein“, betonte der Mittelfeldspieler.