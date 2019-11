Personalien Ex-Bundesminister Schmidt setzt sich fürs Eigentum ein Der frühere Bundeslandwirtschaftsminister und Bundestagsabgeordnete Christian Schmidt (CSU) ist neuer Vorsitzender des Stiftungsrates der Deutschen Stiftung Eigentum.

Mail an die Redaktion Christian Schmidt (CSU) spricht bei der Sicherheitstagung "Nato Talk around the Brandenburger Tor". Foto: Britta Pedersen/zb/dpa

Fürth.Er folge auf den ehemaligen Bundestagsvizepräsidenten Hermann Otto Solms (FDP), teilte Schmidts Abgeordnetenbüro in seinem Heimatort im mittelfränkischen Fürth am Mittwoch mit. Die Deutsche Stiftung Eigentum in Berlin gibt es seit 2002. Sie setzt sich nach Angaben für das Eigentum aller Art ein - vom Wohneigentum bis zum geistigen Eigentum.