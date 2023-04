Champions League Ex-City-Profi Rösler warnt vor Sané: „Extra motiviert“

Manchester Citys früherer Stürmer Uwe Rösler warnt vor dem Viertelfinal-Hinspiel seines Ex-Clubs in der Champions League gegen den FC Bayern München vor Leroy Sané. „Ich hoffe, dass Leroy Sané nicht zurückkommt und uns in den Arsch beißt. Spieler, die gegen ihren Ex-Verein spielen, sind meistens extra motiviert“, sagte Rösler der Mediengruppe „Münchner Merkur/tz“ vor dem Kracher-Duell an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video).

dpa