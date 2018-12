Parteien Ex-CSU-Generalsekretär Protzner ist tot Der Politiker starb in der Nacht auf Montag nach längerer schwerer Krankheit. Er wurde 66 Jahre alt.

Mail an die Redaktion Der ehemalige CSU-Generalsekretär Bernd Protzner. Foto: Frank Mächler/Archiv

Kulmbach.Der ehemalige CSU-Generalsekretär Bernd Protzner ist tot. Er starb in der Nacht auf Montag nach längerer schwerer Krankheit, wie die Partei mitteilte. Er wurde 66 Jahre alt. Protzner war von 1995 bis 1998 unter dem damaligen CSU-Chef Theo Waigel Generalsekretär. Geboren wurde Protzner im oberfränkischen Kulmbach. Bereits mit 16 Jahren war er in der Jungen Union aktiv. 1990 wurde der promovierte Lehrer in den Bundestag gewählt, bis 2002 war er dort Abgeordneter.

CSU-Generalsekretär Markus Blume würdigte Protzner in der Mitteilung, er habe „immer das Wohl der Partei im Auge“ gehabt.

