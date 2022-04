Tennis EX-DOSB-Vorstandschefin Rücker wird DTB-Sportdirektorin

Die ehemalige Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Veronika Rücker, wird Sportdirektorin beim Deutschen Tennis Bund (DTB). Die 51-Jährige tritt ihr neues Amt zum 1. Juli an und beerbt Klaus Eberhard, wie der DTB am Rande des Sandplatzturniers in München am Freitag verkündete. Eberhard, der seit 2005 das Amt des Sportdirektors bekleidete, verlässt sein Amt in gegenseitigem Einvernehmen, wie Präsident Dietloff von Arnim betonte.

dpa