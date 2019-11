Parteien Ex-Fraktionschef: Bayern-SPD müsste sich nicht schlechtreden Der ehemalige SPD-Fraktionschef und zweimalige Landtags-Spitzenkandidat Franz Maget hält die Lage seiner Partei in Bayern für verzwackt.

Mail an die Redaktion Franz Maget (SPD) 2008 bei einer Wahlparty im Landtag in München. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

München.„Um sie zu verbessern, muss die SPD aktiv und selbstbewusst sein“, forderte der 66-Jährige im „Münchner Merkur“ (Samstag). „Wir könnten schon seit Langem viel selbstbewusster auftreten und müssten uns nicht immer selbst schlecht reden.“

Zum kleinen Parteitag der Bayern-SPD am Samstag in Taufkirchen will Maget nicht gehen: „Wenn man das aktive Politikerleben einmal abgeschlossen hat, sollte man dort nicht noch herumlungern.“ Bei dem Treffen will die Partei Leitlinien für die Kommunalwahl in Bayern beschließen.