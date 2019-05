Justiz

EX-Häftlinge lassen sich freiwillig wieder einsperren

Wieder hinter Gittern, wieder in einer kleinen Zelle eingesperrt - freigelassene Häftlinge können in Bayern freiwillig wieder in Haft gehen, so sieht es das Gesetz vor. Einige halten es im Gefängnis aber nicht allzu lange aus.