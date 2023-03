Prozess Ex-Immobilienchef soll Kirche um 300.000 Euro gebracht haben Die katholische Kirche besitzt unzählige Immobilien und Grundstücke im Millionenwert. Um etwa sinkende Kirchensteuereinnahmen zu kompensieren, wird so manches verkauft, auch im Bistum Würzburg. Doch dabei soll es nicht immer nach Vorschrift zugegangen sein.

Die Silhouette des Würzburger Doms.

Würzburg.Der frühere Chef eines kirchlichen Bauträgers soll mit dem Verkauf einer Immobilie das Bistum Würzburg um rund

300.000 Euro gebracht haben. Von Dienstag an (9.00 Uhr) muss sich der Mann wegen Untreue vor dem Landgericht Würzburg verantworten. Der Angeklagte hat nach Darstellung der Staatsanwaltschaft 2016 einen Teil eines Aussiedlerhofs im Landkreis Würzburg an ein Künstlerehepaar verkauft und dabei einen Nachlass gewährt, ohne erforderliche Zustimmung des Aufsichtsrats des kirchlichen Unternehmens. Kaufpreis: 1,365 Millionen Euro.

Dabei hätte das Areal womöglich zu einem höheren Preis an andere Interessenten veräußert werden können - so soll dem Angeklagten etwa ein Angebot für die gesamte Gehöftanlage in Höhe von 2,9 Millionen Euro vorgelegen haben. Der Aufsichtsrat erfuhr darüber laut Staatsanwaltschaft nichts. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe bereits vor Jahren bestritten. Für den Prozess sind bisher zwei Verhandlungstage angesetzt.