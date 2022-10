In München Ex-Mönch Anselm Bilgri hat seinen Mann jetzt auch kirchlich geheiratet

Mail an die Redaktion Benediktinermönch Anselm Bilgri (68) und sein 30 Jahre jüngerer Partner haben kirchlich geheiratet. Foto: dpa

Der frühere Benediktinermönch Anselm Bilgri (68) hat in einer katholischen Kirche seinen Mann samt Segen geheiratet. Mehr als 120 Gäste verfolgten am Samstag die Zeremonie in der Kirche St. Willibrord in München.

Dies wäre in der früheren religiösen Heimat des ehemaligen römisch-katholischen Klerikers nicht möglich gewesen. Doch Bilgri ist inzwischen zu den liberaleren Altkatholiken übergetreten, in der auch gleichgeschlechtliche Ehen möglich sind.







Kirchliche Trauung „sehr wichtig gewesen“

Die kirchliche Trauung sei ihm wegen seiner Vergangenheit sehr wichtig gewesen, sagte Bilgri nach dem Ringwechsel. Der ehemalige Prior des Klosters Andechs gilt inzwischen als scharfer Kritiker seiner früheren Kirche, spricht sich gegen den Zwangszölibat und für mehr Rechte Homosexueller aus. Ende 2020 hatte er bekannt gegeben, aus der römisch-katholischen Kirche aus- und zu den Altkatholiken übergetreten zu sein. Kurze Zeit später machte er öffentlich, dass er schwul ist und seit Jahren mit seinem knapp 30 Jahre jüngeren Partner zusammenlebt. Das Paar wurde im März 2021 von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) standesamtlich getraut.

− dpa