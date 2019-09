Finanzen Ex-Osram-Manager wegen Insiderhandels angeklagt Ein früherer Osram-Manager soll seinem als Vermögensberater tätigen Bruder wichtige Unternehmensinformationen vorab gegeben haben.

Mail an die Redaktion Auf der Richterbank liegt ein Richterhammer. Foto: Uli Deck/Archiv

Würzburg.Gegen beide Männer wird von heute an (9.00 Uhr) vorm Landgericht Würzburg wegen verbotener Insidergeschäften verhandelt.

Laut Anklage war der 48-Jährige Haupt-Buchhalter und Rechnungsprüfer bei Osram in München. Daher wusste er frühzeitig von wichtigen Informationen, wie dem geplanten Aufbau einer Fabrik in Malaysia und aktuellen Geschäftszahlen. Sein 56-jähriger Bruder habe die für den Börsenkurs wichtigen Infos genutzt, um für sich, Angehörige und Kunden mit Osram-Aktien und -Wertpapieren zu handeln. Der Ertrag aus den verbotenen Geschäften betrug laut Anklage mehr als eine Million Euro. Die Ermittlungen gegen die beiden in Würzburg geborenen Brüder laufen bereits seit 2016.