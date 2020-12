Anzeige

Kirche Ex-Prior von Kloster Andechs tritt zu Alt-Katholiken über Der ehemalige Prior des Klosters Andechs, Anselm Bilgri, ist zu den Alt-Katholiken übergetreten.

Mail an die Redaktion Anselm Bilgri, ehemaliger Prior des Klosters Andechs. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archiv

München.„In dieser Kirche ist all das verwirklicht, was auch meine Vision von Katholizismus in der modernen Welt ist. Ich glaube nicht mehr an den aufrichtigen Reformwillen in der römisch-katholischen Kirche“, begründete Bilgri am Montag seinen Schritt.

Der ehemalige Benediktinermönch arbeitet heute als Buchautor, Coach und Vortragsredner in München. Ihm zufolge hat die Alt-Katholische Kirche - entgegen dem, was der Name vielleicht vermuten lässt - eine synodale Struktur, keinen Pflichtzölibat für ihre Priester, lässt Frauen zu allen Weihe-Ämtern zu und traut gleichgeschlechtliche Paare. Der Papst wird als Patriarch des Abendlands respektiert, gilt aber nicht als unfehlbar.