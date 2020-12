Anzeige

Ski alpin Ex-Skirennläuferin Rebensburg arbeitet als TV-Expertin Die ehemalige deutsche Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg feiert an diesem Wochenende ihr Weltcup-Comeback - allerdings nicht auf der Piste, sondern am Mikrofon.

Ismaning.Wie der TV-Sender Eurosport am Mittwoch mitteilte, wird die 31-Jährige aus Kreuth als Co-Kommentatorin und Expertin die Riesenslalom-Rennen der Damen in Courchevel am Samstag und Sonntag begleiten.

Die Riesenslalom-Olympiasiegerin von 2010 hatte im September überraschend ihren Rücktritt vom Leistungssport erklärt. Mit 19 Weltcup-Siegen zählt sie zu den erfolgreichsten deutschen Skirennläuferinnen.