Leute Ex-Skispringer Hannawald wieder Vater geworden Der frühere Skispringer Sven Hannawald hat ein zweites Kind mit seiner Frau Melissa bekommen.

Mail an die Redaktion Sven Hannawald, früherer Skispringer, und seine Frau Melissa Hannawald. Foto: Tobias Hase/Archivbild

Gauting.Der 44-Jährige präsentierte den neusten Familienzugang stolz auf Facebook und Instagram. Zu einem gemeinsamen Foto mit seiner Frau und dem zweijährigen Sohn Glen schrieb er in der Nacht zum Montag: „Endlich ist unsere kleine Prinzessin bei uns und macht unsere Familie vollkommen. Wir sind unheimlich glücklich und dankbar.“ Den Namen der Tochter verriet er zunächst nicht.

In der Saison 2001/2002 gewann der gebürtige Sachse als erster Sportler alle vier Springen der Vierschanzentournee in einer Saison. In den Jahren 2000 und 2002 wurde er zudem Skiflug-Weltmeister. Vor etwa 15 Jahren beendete er seine Karriere. Er wohnt in Gauting bei München.