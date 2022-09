Landesparteitag Ex-SPD-Politikerin Rupp will Co-Chefin der Linken werden

Die Linke in Bayern dürfte künftig von einer weiblichen Doppelspitze angeführt werden: Auf dem am Wochenende anstehenden Landesparteitag will sich der langjährige Co-Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Ates Gürpinar nicht mehr zur Wahl als Landeschef stellen. „Ich war zehn Jahre auf der Landesebene aktiv, zunächst als Pressesprecher, dann als Geschäftsführer, schließlich als Landessprecher. Das reicht“, sagte er der „Abendzeitung“ (Donnerstag). Gürpinar hatte diesen Schritt in den vergangenen Jahren bereits wiederholt angekündigt.

dpa