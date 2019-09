Feste Ex-Topmodel-Kandidatinnen sind Wiesnfans Wer einmal auf dem Oktoberfest war, den lässt das Wiesnfieber so schnell nicht mehr los.

Mail an die Redaktion Anna Wilke (l), Model, und Betty Taube-Günter, Model, beim Styling für den Oktoberfest-Besuch "Wiesn-Bummel". Foto: Tobias Hase/Archivbild

München.Selbst Ex-„Germany's-Next-Topmodel“-Kandidatin Betty Taube ist begeistert, obwohl sie nach eigener Darstellung normalerweise gar nicht auf Volksfeste steht. „Tatsächlich war ich vor drei Jahren durch Zufall das erste Mal auf dem Oktoberfest - und ich habe mich direkt verliebt“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Montag in München. Besonders begeistere sie die gute Laune und das leckere Essen. Modisch muss für sie ein Dirndl sein. In diesem Jahr setzt sie dabei auf Farbe - und trägt eine gelbe Schürze.

Auch Model-Kollegin Anna Wilken ist ein Fan von außergewöhnlichen Trends. In diesem Jahr sei nahezu alles erlaubt, sagte sie. Obenrum ein hochgeschlossenes Dirndl, untenrum dürfe es aber auch die Netzstrumpfhose sein - ganz nach dem Motto „Break the Rules“. Hauptsache nicht traditionell bayerisch.