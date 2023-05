3. Liga Ex-Torschützenkönig Bär verlässt 1860 München

Marcel Bär wird den Fußball-Drittligisten TSV 1860 München nach zwei Spielzeiten wieder verlassen. Der 30 Jahre Angreifer werde seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie die „Löwen“ am Mittwoch mitteilten. Über diese Entscheidung habe der Torschützenkönig der Saison 2021/22 den Verein informiert. Bär hatte in seiner ersten 1860-Spielzeit 21 Tore erzielt, fünf sind es in der laufenden Spielzeit.

dpa