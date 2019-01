Ski alpin Ex-Weltmeister Patrick Küng beendet Skirennfahrerkarriere Der ehemalige Abfahrtsweltmeister Patrick Küng aus der Schweiz hat seine aktive Karriere für beendet erklärt.

Mail an die Redaktion Der ehemalige Abfahrtsweltmeister Patrick Küng in Vail - Beaver Creek. Foto: Stephan Jansen/Archiv

Kitzbühel.„Es ist die Zeit gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen“, sagte der 35 Jahre alte Schweizer am Donnerstag in Kitzbühel. Nach einer Verletzung aus dem Sommertraining 2015 war er nie wieder zu seiner alten Stärke zurück gekommen. Eine Gehirnerschütterung nach seinem Sturz im Trainig hatte seinen Start bei den Lauberhornrennen am vergangenen Samstag verhindert. Küng wurde 2015 in Beaver Creek Weltmeister in der Abfahrt und gewann in seiner Karriere zwei Weltcup-Rennen.