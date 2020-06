Anzeige

Finanzen Ex-Wirecard-Chef zahlt Millionen-Kaution Markus Braun steht im Milliardenskandal beim Dax-Konzern unter Verdacht. Jetzt hinterlegte er fünf Millionen Euro Kaution.

Aschheim.Markus Braun, frührerer Vorstandschef beim Dax-Konzern Wirecard, steht im Skandal um verschwundene 1,9 Milliarden Euro unter Verdacht. Am Montag wurde er laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft München festgenommen. Jetzt zahlte Braun Kaution in Höhe von fünf Milliionen Euro, so ein Sprecher des Münchner Amtsgerichts am Mittwoch auf Anfrage. Das Geld sei noch am Dienstagnachmittag hinterlegt worden, Braun wurde anschließend

Abgesehen von der hohen Kaution muss sich Braun für die Dauer der Ermittlungen wöchentlich bei der Polizei melden. Die Staatsanwaltschaft wirft Braun in der Affäre um mutmaßliche Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro unrichtige Darstellung der Wirecard-Bilanzen und Marktmanipulation vor.