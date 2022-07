Urkundenfälschung Examensnoten geschönt: Juristin wegen Betrugs angeklagt

Um einen besseren Job mit guter Bezahlung zu bekommen, soll eine Juristin ihre Examensnoten geschönt haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat die 43-Jährige wegen gewerbsmäßigen Betruges und gewerbsmäßiger Urkundenfälschung angeklagt, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Die Frau soll ihre Noten mit Hilfe einer Bildbearbeitungssoftware deutlich angehoben haben und infolge dessen bei insgesamt drei Großkanzleien - zwei in Berlin, eine in München - angestellt worden sein. Inzwischen darf die Juristin nicht mehr als Rechtsanwältin arbeiten. Die Rechtsanwaltskammer Berlin habe ihr im Mai 2021 die Zulassung entzogen, hieß es.

dpa