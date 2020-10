Anzeige

Kriminalität Exhibitionist hört selbst vor Polizisten nicht auf Ein Exhibitionist hat in Senden (Landkreis Neu-Ulm) drei Jugendliche und eine Frau belästigt und selbst im Polizeigewahrsam nicht mit seinem Treiben aufgehört.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Senden.Der 25-Jährige hatte zunächst am Busbahnhof zwei 14-Jährige und eine 16-Jährige sowie eine 29-Jährige mit entblößtem Unterleib angesprochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten, die den betrunkenen Täter bereits kannten, nahmen ihn in Gewahrsam und brachten ihn in eine Zelle. „Dabei wiederholte er seine Aktionen auch gegenüber den eingesetzten Beamten“, berichtete ein Polizeisprecher von der Tat vom Vorabend.