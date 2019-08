Polizei Exhibitionist in Fachklinik eingeliefert Zweimal entblößte sich ein 28-Jähriger in Mallersdorf-Pfaffenberg in der Öffentlichkeit. Mittlerweile wurde er festgenommen.

Mail an die Redaktion In Mallersdorf-Pfaffenberg wurde ein psychisch auffälliger Mann festgenommen, der sich in der Öffentlichkeit entblößt hatte. Foto: Friso Gentsch/dpa

Mallersdorf-Pfaffenberg.Am Dienstag trat ein 28-Jähriger, psychisch auffälliger Mann in Mallersdorf-Pfaffenberg zweimal als Exhibitionist auf.

Am Vormittag zeigte sich der Mann in der Ziegelgasse und am Nachmittag in der Straubinger Straße jeweils mit heruntergelassener Hose gegenüber einer Frau.

Kurz nach dem die Person das zweite Mal in Erscheinung getreten war, konnte diese von einer Streife der Polizeistation Mallersdorf-Pfaffenberg festgenommen und auf die Wache gebracht werden. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Straubing wurde der Mann von der Polizei in einer Fachklinik untergebracht.

Wer zu den beiden Vorfällen Angaben machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 87 72) 9 10 00 mit der Polizeistation Mallersorf-Pfaffenberg in Verbindung zu setzen, die in dem Fall wegen exhibitionistischen Verhaltens ermittelt.