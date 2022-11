Würzburg Experte soll Gutachten über Missbrauch in Diözese erstellen

Ein Sachverständiger aus Wiesbaden soll ein Gutachten über den sexuellen Missbrauch in der Diözese Würzburg zwischen 1945 und 2019 erstellen. Das teilte die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung derartiger Delikte im Bistum am Dienstag mit. Das Gutachten soll unter anderem möglichst klären, wie viele Missbrauchsfälle es in diesem Zeitraum gab und wie damit in der Diözese umgegangen wurde. Mithilfe der Erkenntnisse will die Kommission Grundlagen etwa dafür schaffen, dass künftig durch Präventionsmaßnahmen Missbrauchstaten möglichst verhindert und potenzielle Opfer besser geschützt werden.

dpa