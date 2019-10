Essen & Trinken Experten beim ersten bayerischen Sommeliergipfel Von Alkohol über Käse und Gewürze bis hin zu Fleisch: Beim ersten bayerischen Sommeliergipfel in Kulmbach heute und Samstag können Sommeliers kosten, Erfahrungen austauschen und neue Ideen entwickeln.

Merken

Mail an die Redaktion Michaela Kaniber (CSU), Bayerische Landwirtschaftsministerin, auf einem Feld. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Kulmbach.„Die Sommeliers sind wichtige Botschafter für unsere besonderen Lebensmittel“, sagte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU). „Sie vermitteln den Genießern das Unverwechselbare der bayerischen Spezialitäten.“

Die Genussakademie Bayern bietet zwei Tage lang Workshops, Verkostungen und Fachvorträge an. So können Sommeliers beispielsweise herausfinden, welches Wasser zu welchem Wein passt, wie sie ihr Essen am besten fotografieren oder Schokolade mit Gemüse naschen.