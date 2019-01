Kunst Experten helfen Haus der Kunst bei Suche nach neuer Leitung Das Haus der Kunst in München soll nach den Turbulenzen der vergangenen Jahre bei der Neuausrichtung von einem hochkarätig besetzten Expertenrat begleitet werden.

Das „Haus der Kunst" in München. (Aufnahme mit Langzeitbelichtung) Foto: Sven Hoppe/Archiv

München.Das Gremium werde das Haus zwei Jahre lang strategisch und programmatisch unterstützen, sagte Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU) am Montag in München. Dabei soll es auch um die Suche nach einer neuen künstlerischen Leitung gehen. Die Stelle ist seit dem Ausscheiden von Okwui Enwezor im vergangenen Juni vakant. Der Expertenrat schlägt vor, eine Findungskommission mit der Suche nach einem geeigneten Kandidaten zu beauftragen, der das Haus dann in einer Doppelspitze mit der kaufmännischen Geschäftsführung leiten soll.

Vorsitzende des Expertenrats ist die künstlerische Direktorin der Fondation Vincent van Gogh in Arles, Bice Curiger. Weitere Mitglieder sind der Direktor des Museums Brandhorst in München, Achim Hochdörfer, sowie die Kunstsammlerin Ingvild Goetz. Das Gremium hat sich Ende November 2018 zusammengeschlossen und arbeitet ehrenamtlich.

Das Haus der Kunst hat turbulente Zeiten hinter sich. Unter anderem waren im Sommer 2017 massive Geldprobleme bekanntgeworden. Auf die neue Leitung wartet zudem die Herausforderung einer grundlegenden Sanierung des Hauses.