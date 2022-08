Erhöhte Sterblichkeit möglich Experten sehen „dramatischen“ Einbruch bei Krebsvorsorge in Bayern von Samuel Stanley

Es ist die zweithäufigste Todesursache in Deutschland: Krebs. Trotzdem haben deutlich weniger Menschen in Bayern eine Krebsdiagnose erhalten, teilt die Krankenkasse Barmer in Bayern jüngst in einem Presseschreiben mit.

„### ### #### ###### ##########, ### ### ##########“, ####### ####### #####-#########, ###################### ### ###### ## ######, ### ###-#########. ### ######### ### ########### #################, ###### ########, ########## ### ######## ## ######## ### ### ######## ##### ###### ### „############“. ### ######## ### ######### ## ### ######-###########-########### ## ####### #####: „## #### ####, #### ### ## #### ### #### ###### #### ####### ################## #####.“

„##### ###### #####, ### #### ## #####“

### ###### ##### ### ######## ##### #######, ### ### ### ############ #### #####-######### ###### ########## ###, ### ### ######## ####### ### ######-######## ######. „### ######## ### ############## ### ############## ##### ## ###, #### ########### ### ###### ### ##### ### ##### ########## ### ### ######-##### ### ############# ######## #####“, ######## ######. ## ### #### ####### ##### ####### ######, #### ########## ####### ######## ### ######## ######## ####. #### ##### #### #### ### ### ########### ### ########: „##### ###### #####, ### #### ## #####“, #### ## #### ### #### ## ###### ### ######-########. „### ######## ###### #########. ### ##### #### #### ########, #### ## ### ##### #### ######## ###.“

### ###### ########### ### ##### ######## ################# ### ####, #####, ######## ### ################. ############ ### ######### ### #####- ### ######### ##### #### ############ ### ##### ######## ### ## ### ## ####### ########. ############# ##### ## ## ####### ####### ####### ### #### ### ### ################# ### ## ### ##### ### ## #######.

„### ######## ####### ####### ### ### ########“, #### #####-#########. ##### ### #######, #### ### ########## ####### ######### ################### ####### „########## #### #########“ ########## ####. ###### #####: „### ######## #####, ### #### ############# ## ####### #### ########## #####, ### ######### ############## ## #### ### ####### ###########. ########### ###### ####### ### ### #### ### ######## ######## ######, ## ######### ###### ####### ######### #### ######## #####.“

#### #### ### ############## ######

### ######## ###### #### ### ### #####: „### ####### #### ### ###### ####### ###### ###?“ ## #### #### ##### ### #####, #### ########, ### #### #################### ########## #####, ### ### ##### #### ##########. ######## ########## ##: „##### ######### ######! ## #### ######### #####, ##### ##### ## ######.“ ## #####, #### „##### ### ### ######-########## ############ ## ######“.

### #### ### ####### ### ### ######### ######## ###, „### ##### ### ####, #### ### ################## ########“, #### ########. ### ############ ### ########## ###### ########## ####. „### #### ### ### ####### ### ### ############## ######“, ####### ##. ##### ##### ### ##### ##### ### ######## ######### #### ####### ######. #### ### #### ### ## #### ######## ## ##########.

#### ### ##### ######## ## #### ########, ##### ### ######### ######### ######. #### ### ### ####, #### #### ####### ##########, #### ####### ## ######, ######## #####. ##### ##### ########### ### #### #### #### #### #### ######### #######, „#### ##### ##### ##### ##############“, ####### ########. ## ##### ####### #### #### ## ### #### ## ##################, „#### ### ######### ######“.