Verkehr Experten sprechen im Landtag über Zukunft des Nahverkehrs Volle S-Bahnen und zu wenig Busse auf dem Land: Was muss beim öffentlichen Nahverkehr in Bayern besser werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute der Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr des bayerischen Landtags in München.

Mail an die Redaktion Eine Haltestelle der Regionalverkehr Oberbayern GmbH steht an einer Landstraße im Regen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild

München.Dazu werden Experten unter anderem von den großen Verkehrsverbünden in München und Nürnberg erwartet. Ein Thema wird beispielsweise eine mögliche City-Maut zur Finanzierung der Bahn- und Busangebote in den Großstädten sein. Außerdem sollen die Experten Vorschläge zum Ausbau des Angebots in den Ballungsräumen und in den ländlichen Regionen machen. Die SPD-Fraktion hatte die Ausschusssitzung beantragt.